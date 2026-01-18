Трамп таємно придивляється до нової жертви, доки усі відволічені на Гренландію, - NBC News

Гренландія - лише частина глобальнішого геополітичного плану Трампа.

Доки загальна увага прикута до зазіхань Дональда Трампа на Гренландію, президент США таємно усе уважніше придивляється до Канади, яку він раніше вже пропонував зробити 51-м штатом. Про це пише NBC News.

За даними кількох поінформованих осіб, з якими говорили журналісти, Трамп у приватних розмовах висловлює усе більше занепокоєння через те, що він вважає нездатністю Канади захистити свої кордони від посягань з боку Росії чи Китаю. Зокрема, президент США висловлює переконання, що Канаді потрібно збільшити витрати на оборону.

Разом з тим, за словами співрозмовників видання, поки що Трамп не висловлював наміру "купити Канаду", як він хоче зробити це із Гренландією, і не веде розмов про пряму військову окупацію північного сусіда.

Зазначається, що посилення захисту північних районів Канади є ключовою частиною плану зі "зміцнення" Західної півкулі, як це бачать Трамп та його ключові помічники, і є частиною тієї ж логіки, в межах якої висуваються претензії на Гренландію.

Як зазначає NBC News, цей інтерес Трампа щодо Канади сягає коренями часів його першої президентської каденції. Торік це вилилося у публічні заяви про необхідність зробити Канаду 51-м штатом США. Зрештою ці заяви переросли у торговельну війну між двома близькими сусідами.

За даними джерел, на цьому тлі американські чиновники ведуть неофіційні переговори з канадськими колегами щодо посилення військової співпраці в Арктиці. Зокрема обговорюється питання модернізації системи раннього попередження про військову загрозу з цього напрямку, а також збільшення спільних повітряних та водних патрулів.

Однак, за словами чиновників, про розміщення американського військового контингенту на півночі Канади наразі не йдеться.

Претензії Трампа на Гренландію

Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп анонсував запровадження додаткових мит на імпорт з Данії та ще 7 країн Європи, які взяли участь у військових навчаннях в Гренландії. Трамп назвав ці навчання загрозою глобальній безпеці.

Сьогодні з’явилася спільна заява цих країн, в якій вони закликали США припинити шантаж та закликали до конструктивного діалогу і спільного укріплення оборони Гренландії.

