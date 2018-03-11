В Одесі іномарка збила на смерть двох пішоходів та врізалася у стовп (фото)

14:48, 11 березня 2018
Інциденти
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фото Думська

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Одеси.

За даними поліції, близько 2:00 на вул. Балківській автомобіль Toyota Camry, який рухався з боку Центрального автовокзалу, скоїв наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину. Після чого автомобіль продовжив рух та скоїв наїзд на стовп.

В результаті ДТП пішоходи (жінка і чоловік) загинули на місці події. Численні тілесні ушкодження отримав водій автомобіля. Поліція встановлює обставини і причини події.

фото Думська

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Теги: #ДТП в Одесі