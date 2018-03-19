Контрабандисти два роки літали у Польщу і назад на саморобному літальному апараті

Саморобний апарат з двигуном від мотоцикла BMW піднімав пілота та 11 ящиків контрабандних сигарет, але у результаті зазнав краху.

В селі Библо Старосамбірського району Львівської області зазнав аварії саморобний літальний апарат. Пілот утік, затримано двох його спільників.

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"Як стверджують місцеві жителі, цей метелик цілих два роки брунів, літаючи у Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли, сів у полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського", - повідомляється у групі Старий Самбір у Facebook.

Зазначається, що апарат "саморобний, але зроблений доволі професійно". Двигун від мотоцикла БМВ дозволяв перевозити пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Волині контрабандисти спалили бус із сигаретами, втікаючи від прикордонників.