Контрабандисти два роки літали у Польщу і назад на саморобному літальному апараті

15:27, 19 березня 2018
Інциденти
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Фото Курій Василь via Facebook

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"Як стверджують місцеві жителі, цей метелик цілих два роки брунів, літаючи у Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли, сів у полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського", - повідомляється у групі Старий Самбір у Facebook.

Зазначається, що апарат "саморобний, але зроблений доволі професійно".  Двигун від мотоцикла БМВ дозволяв перевозити пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Волині контрабандисти спалили бус із сигаретами, втікаючи від прикордонників.

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Теги: #контрабанда#Львівська область