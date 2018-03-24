Помер з голоду: на Закарпатті мати заморила голодом трирічного сина (відео)

Через голод хлопчик плакав та кликав маму, а потім помер. Добу він пролежав у ліжечку, поки з заробітків не приїхав батько.

Лихо сталося в селі Дротинці. Дитину виховувала 26-річна місцева жителька, яка пиячила на дитячі гроші. А потім узагалі покинула своїх двох дітей на кілька днів.

Читайте такожСмерть від побоїв і голоду: у Харкові судитимуть батьків, які закатували трирічного сина

5-річна дівчинка ходила по сусідах та просила їжу. А от маленький Максимко був удома сам. Спочатку плакав та кликав маму, а потім знесилився і помер, йдеться у сюжеті ТСН.

Дітей жінка кидала, а ті виживали як могли. Також вона била дітей. 7 березня батько хлопчика поїхав на заробітки, а мати взялася пиячити.

Від регулярного недоїдання хлопчик відставав у розвитку. Через голод плакав, а потім помер. Добу він пролежав у ліжечку, поки з заробітків не приїхав батько. Він і знайшов дитину, викликав поліцію - розтин показав,що хлопчик помер від голоду.

Місяць тому дитину оглядала медсестра, за її словами, хлопчик виглядав нормально. Мати її запевнила, що годує дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. Горе-матері загрожує 15 років ув'язнення.