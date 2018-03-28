Посилка з сюрпризом: митники виявили понад 200 діамантів у поштовому відправленні з Гонконгу

Вартість, чистоту та якість огранки виявленого каміння мають встановити експерти-гемологи.

В міжнародному експрес-відправленні документального характеру співробітники митного поста «Спеціалізований» спільно з управлінням боротьби з митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії Київської міської митниці Державної фіскальної служби виявили схованку з діамантами.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у м. Києві.

«Мішечок з прозорими камінцями знаходився в навмисно вирізаному в документах отворі. Відправлення надійшло в Україну з Гонконгу. Отримати коштовності мав наш співвітчизник, мешканець одного з регіонів України», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, непритаманне для документів вкладення митники помітили під час здійснення митного контролю за допомогою рентгенологічного обладнання. За результатами огляду митники нарахували 205 каменів прозорого кольору.

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Згідно з експрес-тестом, виявлене каміння – це діаманти. Його вартість, чистоту та якість огранки мають встановити експерти-гемологи.

Виявлене правопорушення кваліфіковано за ознаками, передбаченими ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають конфіскацію виявлених предметів правопорушення та штраф у розмірі 100% їхньої вартості.

В ГУ ДФС нагадали, шо в березні це вже друга спроба незаконно переслати коштовне каміння через митний кордон України. В першому випадку таке поштове відправлення надійшло зі Сполучених Штатів Америки.