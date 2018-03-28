Сумчанина, який за вказівкою з РФ готував теракт на військовому об’єкті у День ЗСУ, засудили до 4 років ув’язнення

16:01, 28 березня 2018
Інциденти
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Зловмисника затримали під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом / Фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, сьогодні, 28 березня, вироком Зарічного районного суду м. Суми затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та 41-річним сумчанином.

«Обвинувачений повністю визнав свою провину в інкримінованому злочині, відтак його засуджено до 4 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою) КК України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зловмисник за вказівкою куратора із Російської Федерації планував скоїти терористичний акт на одному з військових об’єктів у Сумах. Вибуховий пристрій, еквівалентний майже двом кілограмам тротилу, підозрюваний забрав 5 грудня 2017 року із обумовленого місця в парку культури та відпочинку імені Кожедуба у Сумах. Вже наступного дня співробітники Служби безпеки України затримали його під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом.

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Теги: #тероризм в Україні