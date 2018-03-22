Під час розгляду подань щодо Савченко поліції повідомили про теракт у Раді на підтримку нардепа

Зловмисника затримали, проте пояснити свої дії чоловік не зміг.

Сьогодні, 22 березня, під час розгляду у Верховній Раді подань ГПУ про затримання та арешт Народного депутата Надії Савченко до поліції надійшло повідомлення про підготовку теракта у парламенті на підтримку нардепа.

Столична поліція опублікувкала запис дзвінка зловмисника.

"Доброго ранку. Зареєструйте моє повідомлення, що я в підтримку Надії Савченко також готую терористичний акт", - сказав чоловік, уточнивши потім, що він відбудеться у Верховні Раді.



"Правоохоронці ретельно обстежили територію, прилеглу до ВРУ, жодних небезпечних предметів там виявлено не було. Після комплексу розшукових заходів поліція встановила особу чоловіка, котрий здійснив дзвінок. Ним виявився 40-річний житель столиці, якого затримали на вулиці Вербицького у Дарницькому районі Києва", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСавченко вигукнула у Раді "Бабах!"Зазначається, що чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення різних адміністративних правопорушень. Пояснити свої дії чоовік не зміг.

Наразі чоловікові загрожує до шести років ув'язнення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня відбулося голосування, за результатами якого Верховна Рада України дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.