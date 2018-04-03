У Харкові підірвали банкомат і викрали з нього гроші

Зловмисники використали саморобний вибуховий пристрій, який було поміщено в середину банкомату крізь лоток видачі грошей.

У Харкові невідомі сьогодні вночі підірвали банкомат та заволоділи грошовими коштами.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про вибух в магазині, розташованому на вулиці Астрономічній, надійшла до Київського відділу поліції 3 квітня близько 03:00.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління обласного ГУ Нацполіції.

Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази, які направлені на дослідження.

Попередньо встановлено, що стався вибух саморобного вибухового пристрою, який було поміщено в середину банкомату крізь лоток видачі грошей.

Також встановлено, що невідомі попередньо зафарбували камери відеофіксації банкомату. Сума викрадених коштів наразі встановлюється.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо його кваліфікації за Кримінальним кодексом. Працівники поліції встановлюють всі обставини та розшукують осіб, причетних до події.