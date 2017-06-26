Поблизу Харкова зловмисники підірвали банкомат і викрали понад 430 тисяч гривень

Поблизу Харкова троє невідомих зловмисників у камуфляжі підірвали банкомат «ПриватБанку» та вкрали більше 430 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції України в Харківській області, повідомлення про підрив банкомату в селищі Високий Харківського району надійшло до поліції від чергового по залізничній станції «Жовтнева» сьогодні, 26 червня, о 2.30.

Читайте такожНа Львівщині невідомі підірвали банкомат і викрали 187 тисяч гривень

За відомостями поліції, троє невідомих у камуфляжній формі не встановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат, викрали гроші та зникли з місця події.

На цей час поліція встановлює особи зловмисників та проводить заходи щодо їх затримання.

Відомості про події внесені до ЄДР за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка).

Водночас у прес-службі Харківської обласної дирекції «ПриватБанку» кореспонденту УНІАН повідомили, що невідомі викрали з банкомату 434,45 тис. грн.