СБУ затримала підозрюваних у підриві "Меморіалу львівських орлят": причетні російські спецслужби

За наявною інформацією, акт вандалізму фінансували особи з оточення екс-президента Віктора Януковича під кураторством російських спецслужб.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що співробітники спецслужби затримали двох осіб, які підірвали польський військовий «Меморіал львівських орлят» на Личаківському цвинтарі.

Як повідомляє прес-центр СБУ, про це Грицак сказав під час робочої поїздки на Одещину.

Зокрема, за його словами, ключовий акцент кремлівські куратори роблять на інспірування міжетнічних конфліктів та дестабілізації ситуації в окремих областях країни.

«Нещодавно ми викрили організоване угруповання, яке, за вказівкою з РФ, здійснило акти вандалізму щодо об’єктів національно-культурної спадщини національних меншин у різних регіонах України», - зазначив Грицак.

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У цьому зв'язку сказано, що днями співробітники СБУ затримали двох виконавців підриву польського «Меморіалу Орлят» на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.

«За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням втікача - екс-президента під кураторством російських спецслужб», - заявив голова СБУ.

За його словами, російські спецслужби не залишають спроб розхитати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 березня на Личаківському цвинтарі у Львові, неподалік польського поховання «Меморіал львівських орлят» стався вибух. За попередніми даними поліції, вибухнула граната РГД-5. Внаслідок вибуху утворилася вирва діаметром 20 см, постраждалих не було, споруди меморіалу ушкоджень не зазнали.

1 квітня у деяких ЗМІ та соцмережах було оприлюднено інформацію про те, що вночі поблизу Стрийського автовокзалу у Львові невідомі особи нібито підпалили польський автобус та обклеїли його червоно-чорними листівками.

2 квітня в обласних управліннях поліції та ДСНС спростували інформацію про підпал польського автобуса у Львові.