СБУ затримала підозрюваних у підриві "Меморіалу львівських орлят": причетні російські спецслужби
Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що співробітники спецслужби затримали двох осіб, які підірвали польський військовий «Меморіал львівських орлят» на Личаківському цвинтарі.
Як повідомляє прес-центр СБУ, про це Грицак сказав під час робочої поїздки на Одещину.
Зокрема, за його словами, ключовий акцент кремлівські куратори роблять на інспірування міжетнічних конфліктів та дестабілізації ситуації в окремих областях країни.
«Нещодавно ми викрили організоване угруповання, яке, за вказівкою з РФ, здійснило акти вандалізму щодо об’єктів національно-культурної спадщини національних меншин у різних регіонах України», - зазначив Грицак.
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У цьому зв'язку сказано, що днями співробітники СБУ затримали двох виконавців підриву польського «Меморіалу Орлят» на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.
«За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням втікача - екс-президента під кураторством російських спецслужб», - заявив голова СБУ.
За його словами, російські спецслужби не залишають спроб розхитати ситуацію.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 березня на Личаківському цвинтарі у Львові, неподалік польського поховання «Меморіал львівських орлят» стався вибух. За попередніми даними поліції, вибухнула граната РГД-5. Внаслідок вибуху утворилася вирва діаметром 20 см, постраждалих не було, споруди меморіалу ушкоджень не зазнали.
1 квітня у деяких ЗМІ та соцмережах було оприлюднено інформацію про те, що вночі поблизу Стрийського автовокзалу у Львові невідомі особи нібито підпалили польський автобус та обклеїли його червоно-чорними листівками.
2 квітня в обласних управліннях поліції та ДСНС спростували інформацію про підпал польського автобуса у Львові.