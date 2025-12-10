Цього року світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищувала позначку у +1,5 °C.

За прогнозами Європейської служби зміни клімату Copernicus (C3S), 2025 рік увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень — поруч із 2024-м, який наразі утримує перше місце. Як пише The Independent, дані C3S свідчать, що саме цього року світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищувала позначку у +1,5 °C від доіндустріального рівня - порогу, який вчені вважають критичним для клімату.

Світові кліматичні переговори буксують

Тривожні прогнози пролунали одразу після саміту Cop30, де уряди так і не змогли погодити суттєві нові зобов’язання зі скорочення викидів. Причиною стали загострені геополітичні суперечності, що знову затримали ухвалення рішень, необхідних для стримування глобального потепління.

Океани б’ють історичні максимуми, наслідки — по всьому світу

Рекордне нагрівання океанів стало ключовим драйвером екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу. У Південній та Південно-Східній Азії це призвело до наймасштабнішої кліматичної катастрофи року, а в Іспанії — до руйнівних лісових пожеж.

Теплова трилогія: 2023–2025 роки — найгарячіші в історії

Всесвітня метеорологічна організація (WMO) підтвердила: 2023, 2024 і 2025 роки вже сформували найтепліший трирічний період, а останнє десятиліття стало найжаркішим за весь час спостережень.

Зміни клімату в Україні

Нагадаємо, у Нижньодністровському національному природному парку, що на Одещині, дослідники зафіксували білого горностая, який змінив колір хутра під сніжну зиму, якої зараз немає.

На фото можна побачити білосніжного звірка, який немов біла пляма виділяється на темному фоні землі, рослинності. За словами фахівців, глобальні зміни клімату змушують тварин по-новому пристосовуватися до навколишнього середовища, але звірі не встигають за глобальним потеплінням.

Колись біле зимове хутро було ідеальною маскувальною бронею: горностай линяв щороку восени, а взимку зливався зі снігом і фактично "зникав" від хижаків. Однак тепер зими стали теплими й безсніжними та горностаї через біле хутро стають легкою здобиччю для хижаків.