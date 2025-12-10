Лев XIV останні заяви зі США щодо Європи.

Папа Римський Лев XIV висловився щодо останніх коментарів президента США Дональда Трампа, в яких той заявив, що Європа занепадає, а її лідери "слабкі". На запитання журналіста, чи вважає він американський план миру для України справедливим, понтифік відповів, що "вважав за краще б не коментувати це", пише Sky News.

Але потім додав: "Я думаю, на жаль, деякі речі, які я побачив, означають величезні зміни того, що протягом дуже багатьох років було справжнім союзом між Європою і Сполученими Штатами". За його словами, висловлювання, які були зроблені про Європу в нещодавніх інтерв'ю, спрямовані на те, щоб зруйнувати те, що сьогодні і в майбутньому "має залишатися дуже важливим союзом".

Він далі прямо згадав президента США: "Так що це програма, яку президент Трамп і його радники розробили. Він президент Сполучених Штатів, і він має на це право. Але в ній є низка речей, які, як я вважаю, можливо, багатьом людям у США сподобаються, але багато інших побачать їх зовсім інакше".

Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно Зеленський зустрівся з Папою Римським. "Святіший Отець знову наголосив на необхідності продовження діалогу та висловив палке сподівання, що нинішні дипломатичні ініціативи можуть призвести до справедливого й тривалого миру", - йдеться в офіційному комюніке.

Крім того, ми також розповідали про одну із заяв Лева XIV щодо війни в Україні. "Із сумом слідкую за новинами про напади, що продовжують відбуватися в численних українських містах, зокрема в Києві. Ці напади призводять до смертей і поранень, серед яких діти, і завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів", - написав він.

