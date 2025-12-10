Обушки проводилися у центральну апараті та кількох регіональних підрозділах.

Сьогодні, 10 грудня, детективи НАБУ провели обшуки у центральному апараті та низці регіональних управлінь Державної податкової служби.

Цю інформацію підтвердила пресслужба ДПС.

"10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС", - ідеться у повідомленні.

Відео дня

Повідомляється, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на початку 2025 року, та пов’язане з питаннями ризикових підприємств.

У пресслужбі додали, що дані досудового розслідування та подробиці справи перебувають у компетенції правоохоронців, а керівництво та працівники ДПС "повністю сприяють роботі антикорупційних органів".

У НАБУ на запит УНІАН відмовилися коментувати перебіг слідчих дій.

Справи НАБУ – останні новини

10 листопада стало відомо про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики під назвою "Мідас", в ході якої було задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

5 грудня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зі Службою безпеки України викрили злочинну групу. У справі фігурує народна депутатка України Анна Скороход. За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента.

Вас також можуть зацікавити новини: