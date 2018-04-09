В Одесі бійка між студентами завершилась смертельним ножовим пораненням

Правоохоронці встановили, що вбивця – студент того ж вишу, що і вбитий.

В Одесі конфлікт між двома студентами переріс у бійку, яка завершилася смертельним ножовим пораненням. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юнака в одній із областей України.

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Як повідомляється на сайті поліції Одеської області, сутичка між юнаками сталася на території Приморського району Одеси. Раптова сварка переросла у бійку, під час якої один із її учасників скористався гострим предметом та наніс смертельні тілесні ушкодження своєму противнику, після чого зник з місця злочину.

Правоохоронці встановили, що зловмисник – студент того ж вишу, що і вбитий. Наступного дня його знайшли на батьківщині в Запоріжжі та затримали.

Підозрюваний наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Одесі, з ним проводяться слідчі дії.

За скоєне хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше повідомлялось, що в Одесі сталася сутичка між поліцією і компанією на "Лексусі": 18-річний хлопець вдарив копа ногою в груди.