На Одещині підліток застрелив ровесника, граючись пістолетом

Наразі поліція встановлює обставини події, та як зброя потрапила у руки підлітків.

В Одеській області 15-річний підліток смертельно травмував у груди свого товариша з бойового пістолета.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області, попередньо встановлено, що трагедія сталася, коли неповнолітні гралися пістолетом. Від отриманого поранення хлопець загинув на місці.

Наразі поліція встановлює обставини події, та як зброя потрапила у руки підлітків. На місці працювала слідчо-оперативна группа поліції.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня бійка між студентами завершилася смертельним ножовим пораненням одного з учасників конфлікту.