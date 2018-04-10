На Одещині підліток застрелив ровесника, граючись пістолетом

10:36, 10 квітня 2018
Інциденти
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На Одещині поліція встановлює обставини загибелі неповнолітнього / фото УНІАН

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області, попередньо встановлено, що трагедія сталася, коли неповнолітні гралися пістолетом. Від отриманого поранення хлопець загинув на місці.

Наразі поліція встановлює обставини події, та як зброя потрапила у руки підлітків. На місці працювала слідчо-оперативна группа поліції.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня бійка між студентами завершилася смертельним ножовим пораненням одного з учасників конфлікту.

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Теги: #Одеса#поліція#вбивство