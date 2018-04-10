На Одещині підліток застрелив ровесника, граючись пістолетом
10:36, 10 квітня 2018Інциденти
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Наразі поліція встановлює обставини події, та як зброя потрапила у руки підлітків.
На Одещині поліція встановлює обставини загибелі неповнолітнього / фото УНІАН
В Одеській області 15-річний підліток смертельно травмував у груди свого товариша з бойового пістолета.
Як повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області, попередньо встановлено, що трагедія сталася, коли неповнолітні гралися пістолетом. Від отриманого поранення хлопець загинув на місці.
Наразі поліція встановлює обставини події, та як зброя потрапила у руки підлітків. На місці працювала слідчо-оперативна группа поліції.
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня бійка між студентами завершилася смертельним ножовим пораненням одного з учасників конфлікту.
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