У Києві сталася стрілянина біля нічного клубу, є поранений (фото, відео)

10:40, 10 квітня 2018
Інциденти
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фото Андрій Шматов

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Постріл пролунав близько 01:45. За словами поліцейських, компанія молодих людей стояла на вулиці біля закладу, повз проходив чоловік. Між ними сталася словесна перепалка, яка переросла в бійку. У підсумку перехожий дістав пістолет і вистрілив, повідомляє kiev.informator.ua. На місце події прибула поліція і швидка допомога.

Потерпілого при стрільбі госпіталізували \ фото Андрій Шматов

Постраждалий від коментарів відмовився, однак запевнив, що натрапив на цвях. Його госпіталізували медики з пораненням лівої ноги, імовірно від патрона флобера. Чоловік, який відкрив стрілянину, втік з місця події. В даний час поліція встановлює особу того, хто стріляв.

Відео: Андрій Шматов

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Теги: #Київ#стрілянина