В Києві сталася стрілянина, поранено чоловіка (фото)

Між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого правопорушник дістав пістолет та зробив кілька пострілів.

В Києві сталася стрілянина - під час конфлікту із 24-річним хлопцем зловмисник дістав пістолет та поранив опонента у плече та стегно.

Як повідомляє поліція, розпочато кримінальне провадження. Як з’ясувалося, між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого правопорушник дістав пістолет та зробив кілька пострілів. Потерпілий отримав дотикові поранення.

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"Зловмисника затримали патрульні поліцейські на місці події, це – 26-річний киянин. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження. Потерпілого із пораненнями плеча та стегна забрала «швидка». Його життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення.

Раніше у Києві на Позняках сталася бійка із стріляниною.