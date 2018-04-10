На Черкащині затримали 50 рейдерів при спробі захоплення підприємства (фото)

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Особи затриманих встановлюються.

На Черкащині поліція затримала 50 осіб, які намагалися захопити сільськогосподарське підприємство.

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Про це перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив у Facebook, розмістивши фото з місця події.

«Сьогодні рейдери здійснили спробу захопити одне із діючих сільських підприємств Черкаської області, але завдяки активним діям поліції всі 50 осіб-рейдерів затримані. Так буде з усіма шукачами пригод», - сказав перший заступник голови Нацполіції.

Він повідомив, що, за попередніми даними, кожен із затриманих одержав гроші за участь у спробі захоплення.

««Ринкова вартість» роботи цих «рейдерів», які лежать обличчям у землю, - 500 грн за день», - додав Аброськін.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Особи затриманих встановлюються.