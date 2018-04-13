У Чернігові від рук поліцейського загинув місцевий житель

Інцидент стався в продовольчому магазині, де між поліцейським і нетверезими чоловіками зав'язалася бійка.

У Чернігові вчора в результаті бійки з поліцейським загинув місцевий житель.

Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, захищаючись від групи п'яних чоловіків, які переслідували його, поліцейський спецпідрозділу ГУНП в Чернігівській області застосував фізичну силу.

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Міліціонер повертався після служби і був у цивільному одязі. Інцидент стався в продовольчому магазині. Увагу поліцейського привернула галаслива компанія чоловіків, які вчиняли хуліганські дії, нецензурно лаялися, розпивали спиртні напої і розбили пляшку у торговому залі. Поліцейський зробив зауваження. Нетверезі громадяни агресивно відреагували на його звернення, стали переслідувати і намагалися затіяти бійку, погрожуючи йому розправою.

Сталося зіткнення, в результаті якого двоє чоловіків пішли, а третій впав на асфальт і залишився лежати. Поліцейський викликав швидку допомогу. На місці лікарі констатували смерть потерпілого.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали кримінального провадження спрямовані в Чернігівську місцеву прокуратуру, де в подальшому визначать підслідність провадження під управлінням СБУ в Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі конфлікт між двома студентами переріс у бійку, яка завершилася смертельним ножовим пораненням.