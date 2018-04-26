У Києві викрили продавців підроблених дипломів про вищу освіту

За попередніми даними, протягом 2015-2017 років злочинці отримали понад 2 мільйони гривень незаконного прибутку.

У Києві правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні та збуті підроблених дипломів про вищу освіту та інших документів.

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, організували так званий бізнес жителі Києва. Сама діяльність відбувалась на території Дніпровського району столиці.

Читайте також"Виші" зникнуть: в Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"

Слідчі встановили, що отримання замовлень на виготовлення документів (дипломів бакалавра, магістра, доктора наук, атестати; свідоцтва, державні акти на право приватної власності на землю, свідоцтва про одруження та інші офіційні документи) відбувалося через окремі веб-ресурси, адміністрування яких здійснювалося учасниками злочинної групи.

За результатами проведених сьогодні обшуків за місцем проживання осіб, які входять до злочинного угрупування, а також місць, з яких здійснювалось адміністрування інтернет-ресурсів, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення підроблених офіційних документів, велику кількість бланків (заготовок), а також вже підроблені та готові для збуту офіційні документи.

Також виявлено близько 100 підроблених печаток державних органів України, колишнього Радянського Союзу, Російської Федерації, а також приватних та державних суб’єктів підприємницької діяльності.

«За попередніми даними, приблизний розмір незаконного прибутку, отриманого злочинною групою за 2015-2017 роки, становить понад 2 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

На даний час Департаментом кіберполіції Національної поліції України вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, які користувались послугами інтернет-ресурсів, а також подальше використання ними підроблених офіційних документів.

Призначено низку експертиз для встановлення походження бланків, голографічних захисних елементів, які використовувались для підроблення офіційних документів.

Досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України, триває.

Також додатково перевіряється наявність в діях вказаних осіб ознак злочинів, передбачених ст. 199 (виготовлення, зберігання та збут державних цінних паперів, голографічних захисних елементів) та ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Нагадаємо, минулого року мер Києва Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Бондаренка, якого підозрюють у фальсифікації диплому про вищу освіту.