На металургійному комбінаті у Кривому Розі стався вилив 40 тонн розплавленого чавуну

На момент аварії цех підприємства знаходився на реконструкції, загиблих та постраждалих немає.

На металургійному підприємстві ПАТ «АрселорМітталл Кривий Ріг» (колишня «Кріворіжсталь» - ред.) в результаті аварії при проведенні пробної виплавки стався вилив близько 40 тон чавуну.

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Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, рятувальники отримали повідомлення про інцидент увечері 29 квітня. Розлив стався на доменній печі №9 доменного цеху №2. На місце терміново виїхали підрозділи ДСНС.

«На місці рятувальниками було встановлено, що при проведені пробної виплавки, з завантаженням 10% потужності, виник прогар холодильної плити доменної печі та стався вилив у технологічне обвалування близько 40 тон чавуну. Прогар, площею 0,5м2, виник на висоті 9,1метри при загальній висоті печі близько 46 метрів», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що цех на момент аварії знаходився на реконструкції, загиблих та постраждалих в інциденті немає.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств 8 людей загинуло 16 осіб були госпіталізовані. Надалі, кількість загиблих зросла до 11.