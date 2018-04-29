Кількість жертв страшної ДТП у Кривому Розі зросла до 11 осіб

10:29, 29 квітня 2018
Інциденти
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Кількість жертв страшної ДТП у Кривому Розі продовжує зростати / Фото УНІАН

У ніч на 29 квітня у Кривому Розі помер ще один пасажир маршрутного таксі, яке 17 квітня потрапило у ДТП на перехресті проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО.

Як повідомляє «Первый криворожский», в результаті аварії загинуло 11 осіб. У лікарні продовжують перебувати потерпілі від інциденту люди. Одна людина - в реанімації.

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Наголошується, що деякі пасажири з травмами середньої важкості вже вдома, а деякі звертаються за медичною допомогою повторно.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств 8 людей загинуло 16 осіб були госпіталізовані. Надалі, кількість загиблих зросла до 10.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. В той же день поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Маzdа, який спричинив смертельне ДТП. 20 квітня рішенням суду його взято під варту без права внесення застави.

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Теги: #ДТП