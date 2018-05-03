Опубліковано фото нападників на "кіборга" у Києві (відео)

Поліція Києва повідомляє, що ветерана АТО поранили під час бійки, і розшукує причетних.

Поліція Києва розшукує нападників на учасника АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

Група осіб завдала потерпілому тілесних ушкоджень, йому надають необхідну допомогу, повідомляє поліція Києва.

Читайте такожВдарили ножем і добивали молотком: у Києві на Подолі невідомі напали на "кіборга"

Попередньо встановлено, що під час бійки з невідомими (три хлопці та дві дівчини) один із нападників вдарив потерпілого гострим предметом у спину, а також було застосовано газовий балончик.

"Оперативники обстежили місце події та переглянули камери відеонагляду. На записах зафіксовані особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Якщо ви впізнали зображених осіб, маєте інформацію про них або їхнє місцеперебування, просимо повідомити про це за номером 102", - йдеться у повідомленні.

Скріншоти зі знятого перед нападом "Українській правді" надали джерела у правоохоронних органах:

Друзі Вербича повідомляли, що нападниками були 4 людини в масках. На відео одразу після нападу справді видно 5 осіб, які тікають, і маски на них.

Раніше було опубліковано відео нападу на Вербича. Його вчинили троє хлопців і дві дівчини. Сутичка тривала близько 20 секунд, після чого нападники втекли.