У Дніпрі фура протаранила на парковці 13 авто: водій загинув, є постраждалі (фото, відео)

Фура, завантажена трубами, на великій швидкості знесла рекламний борд, а також протаранила 13 автомобілів на парковці біля супермаркету «АТБ».

Вранці 4 травня у Дніпрі на вулиці Космічній близько 10 години сталася масштабна ДТП.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, фура, завантажена трубами, їхала вниз по вулиці Космічній і на великій швидкості знесла рекламний борд, а також протаранила 13 автомобілів на парковці біля супермаркету «АТБ».

Водій вантажівки загинув на місці, за попередньою інформацією постраждало 6 осіб.

На місці працюють патрульні, ДСНС, чергують «швидкі».

Причини ДТП невідомі. У патрульній поліції припускають, що у великовагового автомобіля відмовили гальма.