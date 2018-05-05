На Житомирщині під час бойової підготовки помер сержант

За попереднім діагнозом, чоловік помер від гострої серцевої недостатності.

У Житомирській області сьогодні під час бойової підготовки помер сержант запасу.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Сьогодні, 5 травня, на Житомирщині під час проведення заходів з бойової підготовки одного із підрозділів ДШВ ( десантно-штурмових військ -УНІАН), у 44-річного сержанта запасу зупинилося серце. За попереднім діагнозом, чоловік помер від гострої серцевої недостатності", - розповіли у відомстві.

Присутні військові лікарі вжили всіх необхідних реанімаційних заходів в повному обсязі, однак врятувати життя людини не вдалося.