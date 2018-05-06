В Одесі шахраї шантажують очільників медустанов

Шахраї телефонують від імені керівництва прокуратури і вимагають винагороду за вирішення питань щодо усунення можливих порушень закону.

В Одесі невідомі шантажують очільників медустанов, представляючись керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, сьогодні прокуратура області почала розслідування за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

«Шахраї ошукують співробітників медичних установ Одеси - телефонують від імені керівництва прокуратури області і незаконно вимагають винагороду. За ці кошти зловмисники пропонують допомогти у вирішенні питань щодо усунення можливих порушень закону в діяльності медичних установ», - розповіли в прес-службі.

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У відомстві зазначили, що зараз правоохоронні органи працюють над встановленням місцезнаходження злочинців і припиненням незаконної діяльності.

Раніше журналісти розповіли, як шахраї заробляють гроші на пожертвах для лікування дітей. Шахраї створюють фейкові сторінки в соцмережах, де вказують свої номери карток для переказу коштів, тому гроші благодійників до дітей не доходять.