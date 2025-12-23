Цей бойовий модуль може встановлюватися на безекіпажні катери, гелікоптери, наземні роботизовані комплекси та пікапи.

В Україні вже працює нова універсальна "дронобійка" зі штучним інтелектом, яка здатна збити понад 100 дронів без перезарядки та, вірогідно, може бути застосований для збиття "Шахедів".

Як зазначає військовий портал Defense Express, українська компанія UGV Robotics розробила власний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак", основне покликання якого - збивати малі маневрені FPV-дрони на підльоті до своєї цілі.

"Для самого перехоплення цілі "Хижак" озброєний кулеметом калібру 7,62 мм на вибір ПКТ, M240, FN MAG та має дальність стрільби до 800 метрів", - зауважують аналітики.

Штучний інтелект у ньому виявляє та супроводжує цілі, а також наводить приціл на саму ціль. Для влучної стрільби "Хижак" оснащений лазерним далекоміром та балістичним обчислювачем, що дозволяє влучати навіть на відстані кількох сотень метрів.

"Боєкомплект становить 700 пострілів, що й справді багато, адже компанія зазначає, що цього вистачить на понад 100 перехоплених FPV-дронів", - йдеться у повідомленні.

"Хижак" має два режими ведення вогню: 1-2 постріли та 3-4 постріли. Тобто для перехоплення цілі достатньо приблизно лише 1-3 коротких атак, що говорить про його точність. На думку аналітиків, у реальних бойових розхід набоїв, радше за все, буде більший, а можлива кількість перехоплених цілей, відповідно, менша.

На які платформ встановлюється "Хижак"

Судячи з опублікованого відео, цей бойовий модуль може встановлюватися на безекіпажні катери, гелікоптери, наземні роботизовані комплекси та пікапи. Також декларується можливість стрільби у русі.

Аналітики також не виключають, що "Хижак" ймовірно призначений і для ураження, зокрема, "Шахедів" та розвідувальних безпілотників.

Крім того, вони зазначають, що НРК чи БЕК з "Хижаком" може, наприклад, супроводжувати іншу таку саму платформу з іншим типом озброєння чи вантажем під час виконання місії.

Додаткові особливості

Крім лазерного далекоміра, бойовий модуль обладнаний двома тепловізійними камерами. Перша має кут огляду у 48 градусів і призначена для виявлення цілей. Друга має кут огляду в 15 градусів - це камера для прицілювання.

"Судячи з усього, камера - це єдиний засіб для виявлення цілей. Але 48 градусів - це дуже вузький кут, через що бойовий модуль має дуже велику сліпу зону, де він просто не буде бачити ціль, і як наслідок - не зможе її перехопити", - зауважили у Defense Express і додали, що крутити бойовий модуль - чи не єдиний варіант, хоча далеко не найзручніший та найефективніший.

Боротьба з дронам - більше новин

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що компанії-виробники не встигають робити стільки дронів-перехоплювачів, як необхідно для потреб сил протиповітряної оборони для збиття "Шахедів".

За його словами, цей напрямок нарощується і характеристики покращуються. Утім, питання не лише в грошах, - є технічні питання, тож "виробники не встигають робити стільки, скільки нам зараз потрібно".

Вас також можуть зацікавити новини: