На Луганщині депутату підкинули відрізану голову тварини (фото)

Депутат виявив у багажнику свого автомобіля відрізану голову барана.

У місті Рубіжне Луганської чоловік підкинув пакет з відрізаною головою барана в автівку громадському активісту.

Правопорушником виявився 35-річний місцевий мешканець, раніше засуджений. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Головного управління Національної поліції України в Луганській області Тетяна Погукай.

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Поліції зловмисник пояснив, що жодних злочинних намірів щодо активіста не мав, а підкинув пакет у багажник машини, бо хотів пожартувати. Вирішується питання про притягнення затриманого до відповідальності.

"7 травня до поліції міста Рубіжне звернувся місцевий мешканець – громадський активіст та повідомив про те, що виявив у багажнику свого автомобіля, який звечора залишив біля свого будинку, пакет, в якому знаходилась відрізана голова барана", - йдеться у повідомленні Погукай.

Співробітники поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили та затримали чоловіка, яка скоїв це правопорушення. Як з’ясувалось, чоловік напередодні підробляв, допомагаючи по господарству власникові однієї шашличної. Саме там він і взяв відрізану голову барана. І до того, як підкинути її в машину активісту, він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, бігав по місту Сєвєродонецьку і лякав цією головою молодих дівчат.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що баранячу голову підкинули депутату Рубіжанської міськради Валерію Харчуку. На сайті ради він фігурує як безпартійний, проте є членом фракції "Опозиційного блоку".