В Києві у маршрутки на ходу відвалилися колеса (фото)
15:28, 15 травня 2018Інциденти
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Надзвичайна подія сталася під час повороту.
Це не перший курйозний випадок з маршруткою / facebook.com/KyivOperativ
У Києві 15 травня у маршрутного таксі №189 на ходу відвалилися колеса.
Про це повідомляє спільнота в Facebook "Київ Оперативний". Надзвичайна подія сталася під час повороту.
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"А хто це у нас тут? Так це знову 189 маршрутка. Нічого такого - просто під час повороту у автобуса відвалилися колеса", - сказано в повідомленні.
Раніше в Києві сміттєвоз провалився під асфальт.
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