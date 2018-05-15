В Києві у маршрутки на ходу відвалилися колеса (фото)

Надзвичайна подія сталася під час повороту.

У Києві 15 травня у маршрутного таксі №189 на ходу відвалилися колеса.

Про це повідомляє спільнота в Facebook "Київ Оперативний". Надзвичайна подія сталася під час повороту.

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"А хто це у нас тут? Так це знову 189 маршрутка. Нічого такого - просто під час повороту у автобуса відвалилися колеса", - сказано в повідомленні.

Раніше в Києві сміттєвоз провалився під асфальт.