Закривавлена форма, хрести і медалі: біля Дніпра на звалищі знайшли речі загиблих у "Іловайському котлі" бійців (відео)

У 2014 році поліцейські попросили посушити речові докази на території рибгоспу, але потім ніхто за ними не повернувся.

Поблизу Дніпра на звалищі знайшли десятки мішків з речами загиблих в Іловайскому котлі бійців АТО.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Гуманітарна місія "Чорний тюльпан" знайшла все це на території рибгоспу. Всього 38 мішків з бірками моргу.

До волонтерів звернувся фермер, який орендує цю територію. Він повідомив, що в 2014 році поліцейські попросили посушити речові докази на території. Але потім ніхто за ними не повернувся. Речі загиблих бійців прикопали, але собаки періодично розривали мішки і розносили.

Волонтери викликали слідчо-оперативну групу. Все знайдене доставили в райвідділ. За попередніми даними, це речі загиблих в "Іловайському котлі". ТСН очікує відповіді від поліції, як це виявилося на звалищі рибгоспу і що з речовими доказами буде тепер.

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«В одному з кишень був знайдений молитовний пояс, захисний. Там скотомогильник - нижче мішки з мертвими курами. На цей скотомогильник це все закинули», - говорить член гуманітарної місії "Чорний тюльпан" Анатолій Золотарьов.

«Наскільки дорого було мамі, дружині, сестрі отримати ось цей хрестик, який ми знайшли в кишені! Тобто речі практично не оглядалися. Речі, які дуже особисті, їх потрібно передати родичам, з людських законів в тому числі», - переконує волонтер гуманітарної місії "Чорний тюльпан" Вікторія Симкина.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині жорстоко вбили ветерана АТО.