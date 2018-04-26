На Кіровоградщині жорстоко вбили ветерана АТО

За даними правоохоронців, сварка сталася через те, що підозрюваний світив ліхтарем в обличчя свого односельця, а той зробив йому зауваження.

Житель села Кірове Долинського району Кировоградської області зарізав демобілізованого учасника АТО.

Про це повідомляє CBN з посиланням на власні джерела.

Демобілізований боєць АТО Сергій Совченко повертався додому, коли з свого двору на вулицю вискочив його п'яний односелець з ножем у руці. Чоловік вдарив АТОвця в шию.

Врятувати життя Совченко не вдалося.

Сергій Совченко у 2014 - 2015 роках служив у 55 артилерійській бригаді. Повернувшись з війни, займався орендою ставка. У нього залишилася дочка-підліток.

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У секторі інформації ГУ Національної поліції в області факт умисного вбивства підтвердили, не називаючи при цьому прізвища загиблого. За даними правоохоронців, сварка сталася через те, що підозрюваний світив ліхтарем в обличчя свого односельця, а той зробив йому зауваження.

Витягнувши ніж з шиї вбитого, зловмисник спробував спалити знаряддя вбивства у печі.

Правоохоронці вилучили ніж зі слідами термічного впливу та одяг зі слідами речовини бурого кольору.

Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України і повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років. Слідство триває.

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