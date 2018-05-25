"Вчаться відбивати агресію "бандерівців": у "ЛНР" школярі влаштували масову бійку (відео)
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Місто Ірміно. Школярі молодої республіки навчаються відбивати агресію бандерівців pic.twitter.com/DzOyKovg6A— Денис Казанський (@den_kazansky) May 25, 2018
У тимчасово окупованому Ірміному Луганської області підлітки влаштували масову бійку.
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Відео жорстокої бійки за участю і дівчат, і хлопців, опублікував в Twitter журналіст Денис Казанський. "Місто Ірміно. Школярі молодої республіки навчаються відбивати агресію бандерівців", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, минулого року в Чернігові сталося жорстоке побиття 15-річної школярки, яке здійснили на вулиці її однолітки. Медики діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та гематоми.