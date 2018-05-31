У Дніпрі зелений дим вкрив шкільну лінійку (відео)

Як з'ясувалося, так спрацювали піротехнічні засоби. Батьківський комітет 11-го класу вирішив зробити випускникам сюрприз.

На шкільній лінійці до свята останнього дзвоника у Дніпрі школярів накрив зелений дим.

Госпіталізованих немає, але школярі добряче перелякалися йдеться у сюжеті ТСН. На аматорському відео можна побачити, як школярі затуляють обличчя.

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Як з'ясувалося, так спрацювали піротехнічні засоби. Батьківський комітет 11-го класу вирішив зробити випускникам сюрприз.

Щойно відео розійшлося Мережею, адміністрацію школи викликали до мерії для пояснень, адже протягом останнього місяця по всій Україні фіксували отруєння дітей у школах, зокрема невідомим газом.

Дирекція школи виправдовується, що не знала про сюрприз від батьків.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві через розпилення невідомої речовини з різким запахом зі школи евакуювали близько 400 учнів. 32 дитини було направлено до лікувальних закладів.