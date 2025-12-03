За даними дослідників, хоч малюкам лише кілька днів, вони вже активно спілкуються.

Українські дослідники, які перебувають на полярній станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез, показали унікальне відео спілкування новонароджених пінгвінів з одним із батьків. Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

"Не забудьте увімкнути звук. Хоч малюкам лише кілька днів, вони вже активно спілкуються", - зазначають дослідники.

На відео можна побачити неймовірно милу картину. Двоє крихітних пташенят тиснуться до маминого живота – дорослий пінгвін у порівнянні з новонародженими видається гігантом. Доросла особина видає трелі та звуки, схожі на голосне муркотіння кота, а малюки тихенько пищать.

Вчені нагадують, що в пари субантарктичних пінгвінів зазвичай народжується двоє пташенят. Рідше може бути одне або троє. Для відкладання яєць та виведення потомства цей вид пінгвінів будує гнізда з камінців.

Дослідники зазначили, що відео знято з наближенням.

"Хоч наші біологи й можуть підходити впритул до гнізд для проведення необхідних досліджень, вони в будь-якому разі намагаються не турбувати тварин своїми діями", - підкреслили у центрі.

Інші новини про життя пінгвінів на Галіндезі

Днями на острові Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський", народилося перше пінгвіня сезону, згодом з’явилося на світ ще одне.

За словами дослідників, це досить раннє вилуплення первістка субантарктичних пінгвінів на Галіндезі. Протягом минулих років біологи українських експедицій фіксували цю подію плюс-мінус в середині грудня. Взагалі цього року пінгвіни відносно рано почали у великих кількостях приходити на острів й облаштовувати гнізда – перші спарювання дослідники помітили ще в середині вересня. Загалом цього сезону на Галіндезі мешкають рекордні 7 тисяч субантарктичних пінгвінів, станом на початок цього тижня, біологи нарахували 2300 гнізд з яйцями.

Вас також можуть зацікавити новини: