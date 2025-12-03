Загарбники просунулись також поблизу Гуляйполя.

Російським окупантам вдалося просунутись в межах міста Покровськ та неподалік Гуляйполя. Про це свідчить оновлена мапа про ситуацію на фронті від моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, а також просунувся у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, населені пункти Балаган і Новоекономічне знаходиться в Покровському районі Донеччини, а Солодке і Затишшя – і в Гуляйпільській міській громаді Запорізької області.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня високопоставлений чиновник НАТО на зустрічі з журналістами у штаб-квартирі Альянсу відзначив, що окупанти вже захопили понад 95% міста Покровськ.

Видання The Guardian стверджує, що наполеглива тривала оборона Покровська призвела до виснаження Сил оборони України та до появи проблем в обороні інших міст. Російські окупаційні сили проштовхують фронт неподалік Гуляйполя, що на Запоріжжі, де за листопад росіянам вдалося просунутися на майже 10 кілометрів.

2 грудня українське Оперативне командування "Схід" відзначило, що у Покровську росіяни здійснили спробу встановлення прапора з метою пропаганди, але тепер здійснюється пошук цих ворожих груп для їх ліквідації.

В РФ час від часу заявляють про повну окупацію Покровська. Водночас, ЗСУ постійно ці твердження росіян спростовують.

