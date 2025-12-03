Там зауважили, що вище військове керівництво РФ бреше Путіну про досягнення на Донбасі.

Дані про так званий прорив росіян у місті Лиман не відповідає дійсності та є брехнею вищого командування армії РФ.

Про це йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу в Телеграмі. Там зазначили, що начальник генштабу армії РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну про "прорив Росії на Донеччині", де оборону тримають 63 та підрозділи 60 ОМБр Третього армійського корпусу.

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", - сказав командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

За даними корпусу, за останній місяць росіяни провели десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста, але всі вони були ліквідовані або взяті в полон.

"Так, один із полонених росіян подякував російському воєнкору за "злив" у Телеграмі їхніх позицій. Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити в полон", – йдеться у повідомленні.

Командир 63 ОМБр, полковник Павло Юрчук додав, що за 4 роки начальник генштабу ЗС РФ Герасимов "спалив" свою армію, не взявши під контроль жодної української області.

"Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи", – наголосив Юрчук.

У Третьому армійському корпусі запевнили, що продовжують утримувати лінію оборони на зайнятих рубежах.

Ситуація в Лимані

В листопаді Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Лиманському напрямк пояснював, що окупантам вкрай важливо захопити Лиман через те, що це місто є великим транспортним хабом.

А 1 грудня Ящишин повідомляв, що ситуація поблизу Лимана дуже важка і, що росіяни задіяли на цьому напрямку найманців з Африки.

