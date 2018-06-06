Рятувальники локалізували лісову пожежу у Чорнобильській зоні

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми.

Станом на 18:05 пожежу у Чорнобильскій зоні відчуження локалізовано на площі близько 2 га, ліквідація займання продовжується.

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Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що ситуація залишається контрольованою. Відкритого вогню немає, вогнеборці спостерігають тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пнів.

Авіація ДСНС від початку роботи здійснила 66 скидів (294 тонни) води.

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми. У Києві радіаційний фон складає 13 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год).

Напередодні, 5 червня, в Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на 7 кварталів лісового масиву, на загальній площі близько 12 га. Горів ліс неподалік від захороненого в 1986 році села Копачі Іванківського району.

У ДСНС сьогодні заявили, що перевищень допустимих норм радіації у Києві в результаті пожежі лісу у зоні відчуження Чорнобильської АЕС не зафіксовано.