На Івано-Франківщині згоріла дерев'яна церква, побудована майже 100 років тому (фото)
В Івано-Франківській області згоріла побудована майже 100 років тому дерев’яна церква.
Як повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області, інформацію про пожежу в селі Новиця Калуського району рятувальники отримали вночі.
Горіла будівля церкви Преображення Господнього УПЦ Київського патріархату, побудована 1921 року (церква дерев’яна, пам’ятка містобудування і архітектури місцевого значення).
До гасіння пожежі залучали 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб.Ніхто з людей не постраждав.
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Ніхто з людей не постраждав. Пожежникам вдалося запобігти загорянню однієї допоміжної будівлі біля церкви, однієї дзвіниці та 5 розташованих поблизу житлових будинків.
Вогнем знищено будівлю церкви загальною площею 250 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНІАН, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим рятувальники закликають громадян не провокувати пожежа в природних екосистемах. Тільки з початку року виникло понад 16 тисяч пожеж у лісах, на торфовищах і звалищах.