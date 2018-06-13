Під Львовом вночі згорів ресторан

Вогонь повністю знищив будівлю, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У передмісті Львова, в селі Сокільники, сьогодні вночі повністю згорів ресторан.

Читайте такожУ Харкові невідомі підірвали банкомат і вкрали гроші (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Львівській області, о 01:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій дерев’яній будівлі ресторану «Козацька рада» на вул. Дубівка у селі Сокільники Пустомитівського району.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум‘я повністю охопило споруду. Пожежу було ліквідовано о 02:02, вогонь повністю знищив будівлю. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки. Обставини події встановлюються.

За даними Головного управління Нацполіції в області, причини займання встановлюються, відпрацьовуються кілька версій – в тому числі і зумисний підпал.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові поліцейський автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході.