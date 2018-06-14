У Миколаєві двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку (фото)
07:23, 14 червня 2018Інциденти
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Постраждалу дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначається медиками.
Вночі у центрі Миколаєві двоє невідомих зґвалтували 12-річну дівчинку / 0512 фото
У ніч із середи на четвер, 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.
Пригода сталася у дворі за магазином "Сотка". Попередньо, правопорушення скоїли двоє людей, передає 0512.
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Співробітники поліції оперативно попрямували на відпрацювання території. Через деякий час підозрювані були виявлені та затримані.
12-річну дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначається медиками. Наразі деталі інциденту встановлюються.
фото 0512
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