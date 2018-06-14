У Миколаєві двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку (фото)

07:23, 14 червня 2018
Інциденти
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Вночі у центрі Миколаєві двоє невідомих зґвалтували 12-річну дівчинку / 0512 фото

Пригода сталася у дворі за магазином "Сотка". Попередньо, правопорушення скоїли двоє людей, передає 0512.

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Співробітники поліції оперативно попрямували на відпрацювання території. Через деякий час підозрювані були виявлені та затримані.

12-річну дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначається медиками. Наразі деталі інциденту встановлюються.

фото 0512

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі Дніпропетровської області поліція викрила сімейну пару у використанні своєї 4-річної доньки у зйомках для виготовлення порнографічної продукції.

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Теги: #Миколаїв#зґвалтування#дівчинка