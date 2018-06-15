"Сила" Віденської конвенції: у Києві спійманий п’яним за кермом консул РФ просто пішов з місця (фото)

Дочекавшись, поки патрульні оформлять рапорти, нахабний дипломат просто пішов з місця.

Керівника консульського відділу РФ в України заскочили п’яним за кермом, але поліцейські змушені були його відпустити через Віденську конвенцію.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота «Київ Оперативний».

Повідомляється, що сьогодні в ночі російський консул випив в грузинському ресторані Чачапурі, після чого сів за кермо службового Volkswagen(#D001199). Він був зупинений інспекторами патрульної поліції на вулиці Борщагівській, від тестів відмовився і лише посміхався.

Як зазначають у спільноті через Віденську конвенцію протокол на дипломата складати не можна, як і евакуювати покинуте ним авто, хоча воно і заважає іншим учасникам дорожнього руху.

«Тому, дочекавшись, поки патрульні оформлять рапорти - він просто пішов з місця. Оттакє воно - «справєдливе законодавство», – резюмували у спільноті.