"Сила" Віденської конвенції: у Києві спійманий п’яним за кермом консул РФ просто пішов з місця (фото)
Керівника консульського відділу РФ в України заскочили п’яним за кермом, але поліцейські змушені були його відпустити через Віденську конвенцію.
Читайте такожУ Києві аташе російського посольства збив жінку на пішохідному переході - ЗМІ
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота «Київ Оперативний».
Повідомляється, що сьогодні в ночі російський консул випив в грузинському ресторані Чачапурі, після чого сів за кермо службового Volkswagen(#D001199). Він був зупинений інспекторами патрульної поліції на вулиці Борщагівській, від тестів відмовився і лише посміхався.
Як зазначають у спільноті через Віденську конвенцію протокол на дипломата складати не можна, як і евакуювати покинуте ним авто, хоча воно і заважає іншим учасникам дорожнього руху.
«Тому, дочекавшись, поки патрульні оформлять рапорти - він просто пішов з місця. Оттакє воно - «справєдливе законодавство», – резюмували у спільноті.