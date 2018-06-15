Вибух в Києві: власник покинутого авто не знає, як в ньому опинилася вибухівка

Чоловік перебуває не в Києві і твердить, що ні йому, ні родичам невтямки, як вибухівка опинилася в авто.

В Києві стався вибух в покинутому авто - постраждали четверо дітей. Із власником "Волги" на рівненських номерах правоохоронці вже зв'язалися.

Про це повідомляє ТСН. Чоловік перебуває не в Києві і твердить, що ні йому, ні родичам невтямки, як вибухівка опинилася в авто. Після вибуху експерти ще кілька годин прочісували територію.

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Як відомо, трьох дівчат прооперували, а хлопчик досі перебуває в комі. 5-річний хлопчик у важкому стані. Йому зробили кількагодинну операцію. Медики рятували малюкові очі.

Осколкові поранення діти отримали, коли гралися у салоні старої покинутої "Волги" в дворі житлового будинку в спальному районі Києва. У них у руках розірвався невідомий предмет.

За словами місцевих жителів, покинута "Волга" стояла відкритою в дворі вже кілька років. Діти час від часу бавились усередині.