У Дніпрі під час грози дерево впало на дах житлового будинку (фото)

У минулий вечір погода піднесла жителям Дніпра невеликий сюрприз — після спеки на місто різко обрушилася злива з грозою.

У Дніпрі на проспекті Свободи сильний вітер повалив величезне дерево прямо на дах житлового будинку. Під час падіння стовбур зірвав лінії електропередач, у результаті чого мешканці кількох будинків залишилися без світла.

Про це повідомляє Інформатор.

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«Мешканця будинку зачепило гілками, подряпало руку і трохи обличчя. Все обійшлося, слава Богу. Ми за це дерево писали багато разів як депутатам, так і в райвиконком. Вони всі годували "завтраками", три рази обіцяли комісію надіслати, але в кінці кінців так ніхто і не приїхав. Я ще вчора йшла і говорила жінці, що якщо почнеться ураган — дерево знесе. І тільки зайшла у двір, як воно впало. Ось тепер-то комісії явно немає сенсу їхати сюди», — обурено прокоментувала Валентина Михайлівна, яка мешкає в сусідньому будинку.

Господарі кажуть, що недавно затіяли ремонт будинку, тепер буде привід зайнятися дахом.

Наслідки шквального вітру почали ліквідували рятувальники ДСНС, пізніше до них приєдналися ремонтники ДТЕК. Роботи тривали до двох годин ночі і з сьогоднішнього ранку знову продовжилися. Електрики відновлюють лінію електропередач і ставлять на місце стовпи. Обіцяють до вечора усунути всі неполадки і нарешті повернути світло в будинки місцевих мешканців.