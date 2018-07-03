Переховувався у Києві: втікача із зали суду на Полтавщині затримано (відео)
Поліція Києва затримала Віталія Суржана, який втік із засідання суду завдяки спільникам.
Поки подробиць затримання не розголошують. Відомо, що затримали напередодні, коли він виходив з одного з магазинів. На його слід вийшли полтавські поліцейські. Про це стало відомо ТСН з власних джерел.
Читайте такожНа Херсонщині з ізолятора втекли двоє злочинців - введено план "Перехоплення" (фото, відео)
"Затримали 40-річного втікача сьогодні вночі оперативники карного розшуку Полтавщини разом із колегами з Києва, працівниками СБУ та прокуратури, із залученням спецпідрозділу КОРД", - повідомили у поліції.
За інформацією начальника поліції Полтавщини Андрія Замахіна, чоловік переховувався на території Києва. Наразі його доставили до спецустанови.
Раніше повідомляли, що правоохоронці затримали трьох людей, які допомогли втекти із зали суду у Миргороді злочинцю.
Нагадаємо, за попередні злочини Віталію Суржану загрожувало до 15 років за ґратами. 40-річного Віталія затримали ще 2016 року за підозрою в нападі на валютника на Кіровоградщині. Він зі спільниками розстріляв авто з потерпілим. За інформацією правоохоронців, саме Суржан був організатором цієї банди. За новий злочин додасться ще від 5 до 8 років.