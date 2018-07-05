Підрив автомобіля в Харкові: поліція вважає, що директора фармфабрики намагалися вбити (фото, відео)

Вибухом пошкоджено задню частину автомобілю «Ауді».

Харківська поліція кваліфікувала підрив автомобіля директора фармацевтичної фабрики «Здоров’я» Олександра Доровського як замах на вбивство.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформацію про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу та керівництво главку обласної поліції.

Попередньо встановлено, що вибухом пошкоджено задню частину автомобілю «Ауді».\

Як повідомили в поліції, внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Відео: ГУ Національної поліції в Харківській області

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, о 18.20 до чергової частини Київського відділу поліції надійшла інформація про те, що у приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль.

Одразу кілька джерел УНІАН у правоохоронних органах підтвердили, що підірвали авто директора фармацевтичної фабрики "Здоров'я" Доровського.