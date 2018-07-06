Протягло 50 метрів: у Києві авто на смерть збило чоловіка (фото, відео)

За словами водія, збитий чоловік був у неадекватному стані й сам кинувся під колеса машини.

У Києві в п'ятницю, 6 липня, на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Автомобіль ВАЗ 2107 протягнув пішохода близько 50 метрів.

Аварія сталася недалеко від лікарні швидкої допомоги близько 00:15, передає "Інформатор".

Читайте такожУ Кривому Розі п'ятому п'яний водій збив на смерть двох жінок: тіло однієї відкинуло у вітрину магазину (фото, відео)

Відомо, що водія, який збив пішохода, 47 років. Він майже все життя провів за кермом і до цього не потрапляв у серйозні аварії. У нього не було явних ознак алкогольного сп'яніння, він йшов на контакт, але перебував у шоковому стані.

За словами самого водія, збитий чоловік був у неадекватному стані й сам кинувся під колеса машини. Після удару автомобіль протягнув пішохода ще близько 50 метрів.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Водія ВАЗа доставили до управління поліції для проведення слідчих заходів, а його автомобіль був евакуйований з місця події.

Як повідомлялося, у Харкові авто розкрутило на дорозі, пронесло через перехрестя і вдарило про два стовпи. Водія викинуло з машини, й неймовірно - він залишився неушкодженим.