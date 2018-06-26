У Харкові водій-"термінатор" залишився неушкодженим після жахливої ДТП (відео)
00:02, 26 червня 2018Інциденти
427 0
Чоловіка викинуло з розкрученої машини від удару на шаленій швидкості - і він лишився неушкодженим.
У результаті ДТП постраждала пасажирка / Кадр з відео 2+2
У Харкові авто розкрутило на дорозі, пронесло через перехрестя і вдарило об два стовпи. Водія викинуло з машини, і неймовірно - він залишився неушкодженим.
Як повідомляє програма ДжеДАІ, чоловік швидко оговтався та поспішив рятувати пасажирку. Згодом її госпіталізували.
Водій-термінатор з Харкова
Як повідомляв УНІАН, раніше під Києвом після зіткнення загорівся Volkswagen з вагітною жінкою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter