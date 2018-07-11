У Києві внаслідок падіння з вікна загинула 7-річна дівчинка

Працівники ювенальної превенції спілкуються з родичами дитини, щоб встановити всі обставини трагічного інциденту.

У Святошинському районі Києва внаслідок падіння з вікна загинула 7-річна дівчинка.

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Як повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції України у Києві, подія сталася сьогодні на бульварі Кольцова.

Дитина померла у лікарні від отриманих травм.

Працівники ювенальної превенції спілкуються з родичами дівчинки, аби встановити всі обставини трагічного інциденту.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня під Києвом дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна багатоповерхівки.