У центрі Одеси сталася стрілянина (фото)

Працівники приватної охоронної фірми почали стріляти у бік чоловіка, який намагався заїхати у власний двір.

На вулиці Успенській в Одесі стався конфлікт між місцевим мешканцем та працівниками приватної охоронної агенції, який завершився стріляниною.

Як повідомили у місцевій поліції, інцидент стався коли чоловік, який повідомив про інцедент, намагався заїхати автомобілем у власний двір.

"Встановлено, що в одному з дворів на вулиці Успенській проводилися ремонтні роботи, через що заїзд з вулиці всередину двору було загороджено. Зі слів заявника, коли він намагався заїхати на автомобілі у той двір, де він власне проживає, йому на заваді стали працівники приватного охоронного агентства. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого охоронці пошкодили дзеркало автівки постраждалого. Крім того, один із них вистрілив із травматичного пістолета", - йдеться у повідомленні поліції.

За даним факто правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушника затримали у порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня під Києвом біля ресторану підстрелили та пограбували чоловіка.