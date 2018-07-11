У центрі Одеси сталася стрілянина (фото)

21:30, 11 липня 2018
Інциденти
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У центрі Одеси сталася стрілянина / фото od.npu.gov.ua

На вулиці Успенській в Одесі стався конфлікт між місцевим мешканцем та працівниками приватної охоронної агенції, який завершився стріляниною.

Як повідомили у місцевій поліції, інцидент стався коли чоловік, який повідомив про інцедент, намагався заїхати автомобілем у власний двір.

фото od.npu.gov.ua

"Встановлено, що в одному з дворів на вулиці Успенській проводилися ремонтні роботи, через що заїзд з вулиці всередину двору було загороджено. Зі слів заявника, коли він намагався заїхати на автомобілі у той двір, де він власне проживає, йому на заваді стали працівники приватного охоронного агентства. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого охоронці пошкодили дзеркало автівки постраждалого. Крім того, один із них вистрілив із травматичного пістолета", - йдеться у повідомленні поліції.

фото od.npu.gov.ua

За даним факто правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушника затримали у порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

фото od.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 10 липня під Києвом біля ресторану підстрелили та пограбували чоловіка.

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Теги: #Одеса#стрілянина