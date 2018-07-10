Під Києвом біля ресторану стріляли в чоловіка - введено план "Перехоплення" (фото)

Нападники відібрали у постраждалого гроші й втекли на авто.

У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району сталася стрілянина, внаслідок якої зазнала поранень людина.

Інцидент стався на вулиці Зарічній, 68, біля ресторану "Козацька рада". Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

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Чоловік зазнав чотирьох вогнепальних поранень від невідомого кавказької зовнішності. При цьому зловмисники відібрали у потерпілого гроші та втекли на автомобілі "Ауді".

У Київській області введено план "Перехоплення" для розшуку та затримання злочинців. На місці працюють слідчі, які і встановлять обставини злочину.

Як повідомляв УНІАН, у Києві ввечері 6 липня неподалік столичного вокзалу чоловік вистрілив із травматичної зброї і поранив журналістку каналу СТБ Євгенію Мотрич.